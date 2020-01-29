Başkan Özdemir: “Projelerimizde İlbank’ın destekleri bizim için çok önemli”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, halkın hizmetine sunacakları projelerinde İller Bankasının (İlbank) desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İlbank Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ettiler. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette İlbank Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, Başkan Özdemir'e İlbank çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca görüşmede Havza'da İlbank kanalıyla yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundular. İlbank Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran Havza'da projelerin hayata geçmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlbank'ın belediyeler için önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Halkımıza hizmet konusunda İlbank'ın belediyelerimize sağlamış olduğu destek çok önemli bir kaynak. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında Havza'da halkımızın hizmetine sunacağımız projelerimizde İlbank'ın destekleri bizim için çok önemli" dedi.

Samsun Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran'a ziyarete Yapım Uygulama Müdürü Türkay Bayar ve İnşaat Mühendisi Cevdet Şensoy eşlik ettiler.

Kaynak: İHA