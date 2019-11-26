Başkan Özdemir: “Sanayi-okul iş birliğine önem veriyoruz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sanayi ve okul iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

İş adamı Hüseyin Alış, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Hüseyin Alış ile bir süre sohbet etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyarette, "Hüseyin Alış'ın şahsında tüm çalışma ailesine bölgemize yapmış oldukları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Özellikle imzalan okul-sanayi işbirliği protokolü ile ilçemizde mesleki eğitim gören öğrencilerimize önemli katkıları oldu. Kendilerini Havza OSB'de görmek en büyük arzumuz. Alış'a nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarete konuşan Hüseyin Alış ise, "Havza'da hayata geçirdiğimiz okul-sanayi işbirliği protokolü bizler için çok değerli. Bu şekilde hem öğrencilerimizin eğitimine katkı veriyoruz hem de kendi ara eleman ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA