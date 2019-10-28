Başkan Öz’den 29 Ekim mesajı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayımlandı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük bayram günüdür" dediği Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun 96'inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Öz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere isimsiz kahramanlarımızın, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, sevgi ve minnetle eğildiğimiz gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kahraman milletimizin azmiyle yürütülen Milli Mücadele zaferle sonuçlanmış, ardından Türkiye Cumhuriyeti'miz kurularak eşsiz kazanımlar hak edilmiştir. Cumhuriyet demek Türk milleti için hürriyet demektir. Millet tarafından seçilmiş meclisin yönetimde söz sahibi olmasına dayanan bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet bu cennet vatanın kurtuluşundan itibaren bir güneş gibi sürekli olarak bütün milletimizi aydınlatan ve sürekli olarak bizi güçlü tutan koca bir çınardır. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'mizin bölünmez bütünlüğünü sonsuza kadar yaşatmak en önemli sorumluluktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan ilerleyerek en büyük eseri Cumhuriyet'imizi akılla, bilimle ve büyük bir kararlılıkla sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."

Kaynak: İHA