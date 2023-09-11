Başkan Özdoğan, öğrencileri ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulun ilk günü Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı ve yeni eğitim öğretim yılının...

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Başkan Özdoğan, öğrencileri ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulun ilk günü Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

2023-2024 eğitim- öğretim yılında ilk ders zili çalarken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan ile birlikte, yeniden okullarına kavuşan öğrencileri okulun ilk günü yalnız bırakmadı. Kaymakam Dertlioğlu ve Başkan Özdoğan öğrencilere ve öğretmenlere yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrencilerle ders zili sonrası sınıflarında sohbet eden ve iyi dersler dileyen Başkan Özdoğan; "Başarılarınızdan dolayı en çok siz sevinirsiniz, başarısızlıklarınızdan da en çok siz üzülürsünüz. 9'uncu sınıf olarak başlangıç durumundasınız. Disiplinli bir şekilde çalışırsanız, başarılı olursunuz. Hiçbir şey çalışmadan gayret göstermeden olmaz. Sizlere tavsiyem hedefinizi seçin ve gündemden haberiniz olsun. Sizler için çok güzel ve modern bir kütüphane olan Halit Özkaya Kütüphanesi'ni ilçemize kazandırdık. Burada çalışarak ve bol bol okuyup soru çözerek inanıyorum ki başarılı olacaksınız. İyi bir okuldasınız, gayretli öğretmenleriniz var, Allah yolunuz açık etsin" diye konuştu.

Kaymakam Burak Dertlioğlu ve Başkan Bilal Özdoğan, Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi ziyaretinde daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Başkan Özdoğan, öğrencileri ziyaret etti

Başkan Özdoğan, öğrencileri ziyaret etti

Başkan Özdoğan, öğrencileri ziyaret etti

Başkan Özdoğan, öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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