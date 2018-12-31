Başkan Özgökçe’den Mekke’nin Fethi yıldönümü

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Mekke'nin Fethi yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, yayımladığı mesajında; 31 Aralık gecesini 1 Ocak tarihine bağlayan gecenin, Müslümanlar ve müminler için çok önemli bir gün olduğunu kaydetti. 1 Ocak gününü, Allah'ü Teala'nın mübarek kıldığı, İslam dininin merkezi olan Mekke'nin şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırıldığı, yeni bir hayata kavuşturulduğu ve Mekke'nin Fethi yıldönümü olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, "Mekke'nin Fethi seneyi devriyesi tüm insanlığa mübarek olsun. Mekke; Kur'an-ı Kerim'de şehirlerin anası diye zikredilen, her türlü saldırıdan korunmuş saygın ve güvenli yer olarak işaret edilen, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği şehirdir. Yeryüzünün ilk mescidi ve kıblegahımız olan Kabe'nin bulunduğu mekandır. Allah'ın Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ederken "Ey Mekke! Sen yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım" diyerek Mekke'ye olan sevgisini dile getirmiştir. Mekke'nin Fethiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) yeryüzünün en faziletli binası olan Kabe'yi putlardan temizledi. Aynı gün kendisini ve Müslümanları memleketlerinden çıkaran, canlarına ve mallarına kasteden Mekkeli müşrikler için umumi af ilan etti. Bu merhameti gören müşriklerde, Hazreti Peygambere biat ederek Müslüman oldular" dedi.

İslam alemi olarak bugün Fetih ruhuna muhtaç bir halde olduklarını kaydeden Başkan Özgökçe, "Cenab-ı Allah başta Kudüs olmak üzere şu an işgal altındaki bütün Bilad-ı İslam'da nice fetihler, muzafferiyetler nasip ve müyesser etsin. Mekke şehri, Peygamber Efendimiz tarafından 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Bu fetih öyle anlamlıdır ki, Müslümanlar zorla çıkarıldıkları Mekke'yi hiç silah kullanmadan, bir damla kan akıtmadan 8 yıl aradan sonra teslim almışlardır. Fethin bu kadar kolay olmasının sebebi Allah Resulü'nün ve Müslümanların insanların gönlünü fethetmesidir. Müslümanlar zulme uğrasa da, sıkıntıya düşse de mazlumların yardımcısı Allah'tır. Bizler de böyle inanıyoruz. Başta muhterem Tuşbalı ve Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz, vefalı ve kadirşinas Türkiye sevdalılarına, tüm mümin ve Müslümanların Mekke'nin Fethi yıldönümünde sağlıklı ve huzurlu bir ömür ile umutların çoğaldığı, kardeşliğin, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, muhabbet, uhuvvet ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir fetih yılı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA