Başkan Özkan Altun Güllüce Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Güllüce mahallesinde teknik ekip ve mahalle muhtarı ile incelemelerde bulundu.

Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar için saha incelemesinde bulunan başkan Altun, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet edip yapılacak çalışmalar için görüş alışverişinde bulundu. Başkan Özkan Altun; "Güllüce mahallemizde, Mahalle Muhtarımız Rıfat Odabaşı ve teknik ekibimiz ile yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar için saha incelemesinde bulunduk. Hem muhtarımız hem de mahalle sakini kıymetli hemşehrilerimizle yapacağımız çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunup, hasbihâl ettik. Belediyecilik hizmetlerimizin temelinde birlik ve beraberliğimizin hamuru olan samimiyet var. İnşallah tüm mahallelerimizde bu samimiyet ve birliktelikle eksiklerimizi tamamlayacak, yeni hizmetleri hemşehrilerimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Güllüce Mahalle Muhtarı Rıfat Odabaşı ve mahalle sakinleri ise gösterdikleri ilgi ve ziyaret için Başkan Özkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA