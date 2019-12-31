Başkan Özkan’dan 2020 için umut dolu mesaj

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2020 yılında ilçeyi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni yılla ilgili umut dolu bir mesaj yayımladı. Başkan Özkan mesajında, 2020 yılının hem ülkemiz hem de dünya açısından sevginin, barışın ve hoşgörünün hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni etti. 2019 yılının tüm dünya açısından çeşitli zorluklara sahne olduğunu hatırlatan Özkan, yeni yılla birlikte üreterek, çalışarak, yepyeni başarı hikayelerine tanıklık edeceklerine inandığını ifade etti. Başkan Ali Özkan, "2020 yılının sevincini bütün vatandaşlarımızla gönülden paylaşıyorum. 2020 yılının, "güzellikler şehri" Karacabey'imiz için çok güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda da tarım, turizm ve teknoloji arenasında kalkınmayı hedeflediğimiz 3T vizyonu çerçevesinde, Karacabey'imizin gelişimi adına ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla yeni yılda da kentimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle yeni yılın başta Karacabey olmak üzere, ülkemiz ve tüm insanlık için kardeşlik duygusunun pekiştiği, hayırlı ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA