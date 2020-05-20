Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Altınkent Mahallesi Cemiyet Sokak ile Işıl Sokak'ta yapılan çalışmaları yerince inceledi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç sürücülerinin daha güvenli ulaşımı için Başiskele'nin dört bir köşesinde yol bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların talepleri ve planlanan çalışmalar dahilinde son olarak Altınkent Mahallesi Cemiyet Sokak ile Işıl Sokak'ın kilitli parke taşı döşeme çalışmaları belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda kısa bir süre içerinde tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

İlçede yapılan çalışmaları yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Cemiyet ve Işıl Sokak'taki incelemelerin ardından çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü yaptığı açıklamada, "Yeni imara açılan yollarımızın alt yapı çalışmaları da tamamlandıktan sonra Başiskeleli hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ilçemize uzun ömürlü yeni yollar kazandırıyoruz. Ülkece zorlu bir süreç yaşasak da vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için canla başla, aşkla durmaksızın çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarımızın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: İHA