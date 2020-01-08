Başkan Özlü Huzurevi sakinleri doğum günü kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile birlikte Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Neriman Çilingir Huzurevine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Her ay huzurevi bünyesinde düzenlenen ve o ay içinde doğum günü olan huzurevi sakinleri için pasta kesilen organizasyona sürpriz bir ziyaret yapan Başkan Özlü'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım da eşlik etti. Huzurevi sakinleri ile tek tek tokalaşıp sohbet eden Özlü konuşmasında bizler size hizmet etmek için varız diyerek şunları söyledi: "Bugün burada sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Bir de içinizde bazı büyüklerimizin bu ay içinde doğum günleri varmış. Onları da birazdan kutlayacağız. Burada umarım hiçbir sıkıntınız yoktur, eğer varsa belediye ile ilgili valilik ile ilgili onları lütfen ben buradayım, bana söyleyin. Sizlere hizmet etmek, sizi rahatlatmak bizim görevimiz. Bundan inanın büyük mutluluk duyarız. Lütfen çekinmeyin, bizlere söyleyin, yardımcı olalım, eksik varsa giderelim."

Doğum günü organizasyonu için yapılan konuşmaların ardından huzurevi tarafından hazırlanan pasta Başkan Özlü ve Ocak ayı içinde doğum günü olan huzurevi sakinleri tarafından kesildi. Yaşlılar Temsilcisi Faruk Öztürkan, Başkan Özlü'ye huzurevi sakinlerinin birlikte yaptığı filografi çalışmasını hediye etti. Özlü de hediye için teşekkür ederek, doğum günü olan yaşlılara uzun ve sağlıklı bir ömür dileklerini iletti.

Kaynak: İHA