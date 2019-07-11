Başkan Özlü “İnsanlık suçunun üzerinden 24 yıl geçti”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Srebrenitsa katliamının 24'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerleri tarafından yaklaşık 8 bin 500 Müslüman Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa Soykırımının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere verdi: "İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ve yakın tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamı tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır. Binlerce Müslüman Boşnak kardeşimizi hunharca katleden ve Dünya devletlerinin sessiz kaldığı bu acı olayın üzerinden 24 yıl geçse de hem Bosnalı din kardeşlerimizin hem de Aziz Milletimizin acısı hale tazedir. Böyle bir vahşetin bir daha yaşanmaması temennisi ile katliamda yaşamını yitiren binlerce Müslüman'a Allah'tan rahmet diliyor, Boşnak Milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: İHA