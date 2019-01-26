Başkan Öztürk: “Hayalimizdeki Taşova’yı birlikte şekillendireceğiz”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Her bir hemşehrimizin beklenti ve isteklerini tek tek dinliyoruz. Hayalimizdeki Taşova'yı birlikte şekillendireceğiz" dedi.

Bugüne kadar samimiyetle gayret ve hizmet anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Öztürk, "Yeniden saygıdeğer halkımızın teveccühlerine mazhar olup 31 Mart'ta yapılacak seçimlerden Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Esnafları ve vatandaşları dolaşan Öztürk, "Yeni dönemde de yeni proje ve çalışmalarımızla halkımıza hizmet etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA