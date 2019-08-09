Başkan Öztürkmen’den Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Enver Öztürkmen Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında içerisinde pek çok güzelliği barındıran Kurban Bayramı'nın tüm dünya için barış ve huzur getirmesini diledi.

GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında içerisinde pek çok güzelliği barındıran bayramların asırlardır süren en önemli manevi değerlerimizden biri olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, manevi iklimiyle bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran, ortak bir ruhla kaynaştıran bayramların geçmişten geleceğe bir köprü olduğunu ifade eden Öztürkmen, "Özellikle ihtiyaç sahiplerinin daha çok hatırlandığı bu önemli günler, millet olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha yoğun yaşanmasına vesile oluyor. Bizi asırlardır olduğu gibi bugün de birbirimize sıkıca bağlayan, maddi ve manevi zenginliklerimizi paylaştığımız daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle, başta Türk milletinin olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA