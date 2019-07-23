Başkan Öztürk’ten kurbanlıklar ile ilgili uyarı

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, kurban alırken ve kesilirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamada bulundu.

Başkan Orhan Öztürk, hayvan pazarlarının sıkı denetlenmelisi ve bu denetimlerde tespit edilen hastalıklı veya pasaportu bulunmayan hayvanlar asla pazarlara sokulmaması gerektiğini vurguladı.

Orhan Öztürk yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız kurbanlık alırken, küpelenerek kayıt altına alınmış olan, çok zayıf olmayan, gebe olmayan, yeni doğum yapmamış, yüksek ateşi olmayan, kılları karışık ve mat halde olmayan, bakışları ve dış görünümü canlı olan, salya ve gözde akıntısı bulunmayan, pis kokulu ishali olmayan, öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmayan, yara, şişlik ve ödemi olmayan, hayvanların kurban olarak tercih etmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kullanıma sunulan "HaySag" isimli mobil uygulama ile küpe numarasından kurbanlık hayvanların yaşı, ırkı, cinsiyeti ve aşı bilgileri sorgulanabilmektedir.

Kurbanlık hayvanların kesimi için kasap yada ehil kişilerce hayvanların yaralanma, gereksiz yere acı ve ızdırap çekmeyecek şekilde kesilmesi gerekiyor. Kurban olarak kesilecek hayvanların Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi, kesimden sonra oluşan artıkların ve organların çevre ve halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imha edilmesi, kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin, bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne mutlaka bildirmelidir" dedi.

Dünya genelinde zoonoz olarak adlandırılan ve hayvanlardan insanlara geçen 200'ün üzerinde hastalık bulunduğuna dikkat çeken Orhan Öztürk, bunlardan şarbon, deli dana, malta humması, Tüberküloz, kuş gribi, veba ve tularemi başta olmak üzere, 50'ye yakınının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA