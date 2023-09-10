Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu bir açıklama yaparak; 2023-2024 eğitim öğretim yılının; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu bir açıklama yaparak; 2023-2024 eğitim öğretim yılının; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu; "Herkesin en değerlisi çocuklarıdır dolayısıyla biz de sizin çocuklarınıza, gençlerimize değer veriyoruz. Bu çerçevede birçok yatırımımızı, hizmetimizi sizlerle buluşturuyoruz. Bu çerçevede 4.5 yıl içerisinde tam 20 okul, 12 kütüphane, 3 tane de teknoloji atölyesi yaptık ve hizmete sunmuş durumdayız. İnşallah bu tesislerimiz bu gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi ve geleceğe hazırlanması için kullanılacak. Öğrencilerimiz, uzun bir yaz tatilini geride bıraktı. Bu süre zarfında olarak, yaz spor okullarımız ve düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın eğlenirken öğrenmesini, sanatla sporla bütünleşmelerini ve yaz tatilini verimli geçirmelerini sağladık. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. 2023 - 2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah gençlerimiz Kayseri'de Melikgazi'de en iyi şekilde eğitimlerini alacaklar ve geleceğe hazırlanacaklar diyorum. Bu yeni dönemin öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz ve velilerimiz adına daha başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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