Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu Derneği’nde

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dadaloğlu Derneğini ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi.

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, toplumun her kesimine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bir yandan çarşı pazarda esnaf ve vatandaşlarla buluşan Palancıoğlu, diğer yandan sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Dadaloğlu Derneğini ziyaret eden Palancıoğlu'na AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Dadaloğlu Derneği Başkanı Halil İbrahim Yıldırım, "31 Mart seçimleri Kayserimize ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın başkanın Talas'ta bir dönem pratiği var, iyi hizmetleriyle biliyoruz. Melikgazi gibi şehrimizin en büyük ilçesine adaylığı hayırlı olsun. Başta sayın başkan olmak üzere bütün adaylara başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, "Gerek Avşar, gerekse Çerkez dernekleri olmak üzere hep birlikte bu şehre hizmet edilecek büyük ortamın sağlanması için fikirlerin ifade edileceği platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda buradaki bütün derneklerin taleplerinin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bizi biz yapan kültürümüzün kaybolmaması gerekir" diye konuştu. Yeni dönemde gönüllere girecek çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Gönül belediyeciliği diye Cumhurbaşkanımızın bahsettiği formatın aslında temeli şu: insanları mutlu edecek, onların gönüllerine girmeye vesile olacak çalışmalar yapılması. Zaten Kayserimiz de hizmet açısından Türkiye'nin gerçekten önemli bir merkezi. Birçok belediye şehrimize gelip örnek alıyor. Kayseri Modeli diye belediyeciliğin geliştiği bir şehirde belediye başkanı olmak zor. Ama ben avantajlıyım. 1995 yılından beri belediyecilikte ilgili çalışmalar yapıyorum. Bundan dolayı belediye başkanlığına en hızlı adapte olan birisiyim" şeklinde konuştu. Palancıoğlu, Talas'ı mutfak olarak gördüğünü kaydederek şunları söyledi;

"Talas'taki beş yılımızda birçok sorunun üstesinden geldik. Hatta Türkiye'ye örnek olabilecek özellikle imar ve şehircilikle ilgili çalışmalara imza attık. Bundan sonra da Melikgazi'de güzel çalışmalar yapacağız. Yeni dönemde aile, kadın ve gençliğe yönelik çalışmalara odaklanacağız." Konuşmaların ardından dernek üyelerinin görüş, istek ve talepleri dinlendi.

Kaynak: İHA