Başkan Palancıoğlu, karla mücadelede

Talas Belediye Başkanı ve AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas sınırlarındaki karla mücadele çalışmalarına katıldı.

Gece yarısından itibaren şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerin çalışmalarına katılan Başkan Palancıoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de her bir aracın başına geçtiği karla mücadelede bir kamyona binerek talimatları yerinden verdi.

32 araç ve 250 personelin seferber olduğu karla mücadele çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, karın bereket olduğunu belirterek, grip ve salgın hastalıkların böylelikle ortadan kalkacağını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, "Güzel bir kar yağışı var. Yalnız dün gece şiddetli rüzgârdan dolayı Talas genelinde yüz civarında olay meydana geldi. Bu olaylara müdahale eden ekiplerimize teşekkür ediyorum. Destek veren Büyükşehir Belediyemizden de Allah razı olsun. Fırtınanın ardından yoğun kar yağışı başladı. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birer kamyona binerek çalışmalara katıldık. Ana hatlardan başlayarak kar temizleme çalışmalarını yönlendiriyoruz. Kar o kadar yoğun ki açılan yol 15 dakika sonra yeniden kapanabiliyor. Bütün araçlarımızla çalışıp, solüsyon atıp, temizlik yapıyoruz. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için Talas'ın yollarını yoğun bir çalışmayla açıyoruz." dedi.

Karla mücadeleye belediye ekipleriyle beraber vatandaşların da destek vermesi gerektiğini kaydeden Başkan Palancıoğlu, "Kışlık lastikleri olan araçlarla yola çıkılmalı. Kapı önlerinin temizliği vatandaşlar için önemli. Cami, okul ve sağlık ocakları gibi kamu kurumlarının girişlerini kıvırcık halıyla kaplıyoruz. Apartmanlarda da yine bu hassasiyete dikkat edilirse yaralanmalarının önüne geçilmiş olunur." diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu çocuklara da seslenerek, "Bir yandan da karın keyfini çıkartmak gerek. Okulların tatil olmasıyla beraber çocuklarımız da kartopu oynayabilirler. Yakında yapacağımız kar şenliğine bütün çocuklarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA