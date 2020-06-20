Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek Melikgazi'de yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Görsel sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı. Başkan Dr. Palancıoğlu ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarla ilgili Mehmet Özhaseki'ye brifing verdi. Görseller ve slaytlar eşliğinde bir sunum gerçekleştiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye Melikgazi'mizde yaptığımız işlerin ve hayata geçireceğimiz projelerimizin sunumunu yaptık. Yapılacak projelerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Kayseri'nin ve Melikgazi'nin geleceğini konuştuk. Özellikle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman önderlik yapıyor. Önümüzü açıyor, destek oluyor. Kayseri'de Melikgazi'de yaptığımız projeler birçok ilde olmayan nadide güzel projeler. Rabbim bunları yapıp tamamlamayı nasip etsin. Çok güzel hizmetler vatandaşlarımızı bekliyor. Mesai arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışıyoruz. Üzerimizde düşeni görevleri hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Allah bu birlikteliğimizi bozdurmasın. Güzel işleri yapmayı hepimize nasip etsin. Melikgazi Belediyemizin çok güzel detaylı projeleri var. Sosyal tesisler, yollar, parklar, okullar, camiler, sağlık tesisleri, kentsel dönüşüm projeleri gibi yüzlerce proje var. Bir uyum içinde hep beraber çalışıyoruz" dedi.

Melikgazi'ye yapılan işler ve yapımı devam eden hizmetler için Başkan Dr. Palancıoğlu ve ekibine teşekkür eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Melikgazi ilçemizdeki yatırımları ve yapılacak olan projeleri istişare ettik. İlçelerimiz bizlerin gözbebeği. Belediye başkanlarımızda dertlenerek Kayseri'nin huzuru ve refahı için durmadan çalışıyor üretiyorlar. Hiç kuşku yok ki, AK belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri de Kayseri'mizde sergileniyor. Derdimiz, ortak akıl ve istişare ile Melikgazi'de kardeşlerimize, hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunabilmek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA