Başkan Palancıoğlu projelerini tanıttı

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Meikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu referans projelerini tanıtarak; "Allah'ın izniyle Memduh Başkanı aratmayacağız, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen Başkan Palancıoğlu bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydederek; 1 Nisan tarihi itibariyle herkesin belediye başkanıyız. İnşallah Memduh Başkan yıllarca hizmet verdi, Melikgazi'yi referans belediye yaptı. Biz de Allah'ın izniyle onu aratmayacağız. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Bu projelerde; bir belediye başkanı olarak şehirlerin insanları en çok etkileyen unsurlar olduğunu bilerek çalışıyoruz. Okulların, sağlık ocaklarının, camilerin önemli olduğu kadar insana hitap eden çalışmalar olması gerekiyor. Şuanda maalesef tüm dünyada aile yapısı tahrip olmuş, boşanmalar muazzam derecede artmış durumda. Gönül belediyeciliği diyorsak bundaki en büyük kasıt aile yapısına, gençliğe, istihdama, eğitime sahip çıkacak belediyeler demek diye anlıyorum. İnşallah vatandaşlarla iç içe olacağız ve bu sorunları çözeceğiz" diyerek projelerini sunum eşliğinde tanıttı. Palancıoğlu projelerini şu şekilde açıkladı;

"Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi; 700 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, fuaye alanı, prova odası, sergi salonları ve kafeteryanın yer alacağı Kubbe Gösteri ve Etkinlik Merkezi konserlere, sergilere, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacaktır. Kubbe formunda tasarlanacak yapı Kayseri'nin simgelerinden olacak ve vatandaşların sanatsal etkinliklerde bir araya gelmesini sağlayacaktır. Spor Eğitim ve Gelişim Merkezi; Amatör spor kulüpleri ve okul spor kulüplerine hizmet verecek tesiste basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve mini futbol sahaları, güreş, tekvando, halter, boks, Uzakdoğu sporları, eskrim, aerobik ve masa tenisi gibi farklı branşlarda sporların yapılacağı salonlar bulunacaktır. Aynı zamanda birçok okulun spor eğitimlerini yapacakları ortak bir tesis olacak. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi; her çocuğa sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlayacak oyuncaklar ile oyun oynama imkanı verecektir. Oyuncak Kütüphanesi'nde çocuklar oyuncaklarla oynayabilecek ya da oyuncağı alıp evine götürerek tanınan süre sonunda kütüphaneye geri getireceklerdir. Merkezin masal evi kısmında ise sesli ve görsel olarak masallar dinlenebilecek, çocuklar kendi aralarında karaoke yarışmaları düzenleyerek hoşça vakit geçireceklerdir. Melikgazi Teknoloji Atölyesi; Gençlerin hem eğlendiği hem de üreterek öğrendiği atölyeler farklı alanlarda yeteneği ve bilgisi olan gençleri aynı çatı altında toplayacaktır. Farklı konularda eğitimlerin verileceği ve uygulamaların yapılacağı atölyeler Mobil Oyun Atölyesi, Animasyon Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Deneyap Atölyelerinden oluşacaktır. Melikgazi Teknoloji Lisesi; Dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi derslerin verileceği bir lise olacaktır. Araştırmacı, yenilikçi, üretken bireyler yetiştirecek olan lisede temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de verilecektir. Görsel Sanatlar Atölyesi; gençler duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilecekler, yeteneklerini estetik bir düzeye ulaştırabileceklerdir. Gençler görsel sanatları anlama ve değerlendirme becerisi kazanırken kendi sanatsal gelişimlerini sürdürebilen bireyler olarak yetişeceklerdir. Karikatür Atölyesi, Hobi Atölyesi, Heykel ve Kil Atölyesi, Ahşap Boyama Atölyesi, El Sanatları Atölyesi'nden oluşacaktır. Pati Oyun Parkı; evcil hayvanların dış mekanda rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sahipleriyle güzel vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturulacaktır. Selçuklu Anıtı; tarihe saygı adına günümüz şartlarına uygun sembolik ve imgesel anlam oluşturacak anıt ilçenin odak noktası olacaktır. Sofra Melikgazi; Kayseri'ye özgü tatların sunulacağı mutfakta yöresel ev yemekleri, tatlılar, hamur işleri yer alacaktır. Üniversite öğrencileri ve ev yemekleri yemek isteyen vatandaşların tercih edeceği bir mekan olacaktır. Kapalı Çocuk Parkı ve Kadın Kültür Merkezi; çocuklarını kısa süreli bırakabilecekleri alanların bulunmadığı için birçok anne sosyal yaşamdan kopmakta, kendini geliştirecek aktivitelere katılamamaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak bu sorunları çözmek için tasarlanacak yapı kadınları spor yapmaya teşvik edecektir. Aynı merkez içerisinde çocukları ile ilgilenilirken, kadınlar spor yapabilecek ve kurslarda eğitim alabileceklerdir. Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi; görme, işitme-konuşma, ortopedik veya süreğen hastalığı olan bütün engellilere hizmet verilecektir. Engellilerin fiziksel kapasitelerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerinde, maksimum bağımsızlığa ulaşmalarını sağlamak amacıyla sportif faaliyetler yapılacaktır. Bakıma muhtaç engelli bireye sahip ailelere, engellilerin bakımına ilişkin fiziksel, psiko-sosyal ve benzeri alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı eğitimler verilecektir. Bunun yanı sıra engelli bireylere aylık düzenli olarak psikolojik eğitim desteği sağlanacak ve onların ruhsal çöküntü yaşamalarının önüne geçilecektir. Melikgazi Havacılık Lisesi; havacılık sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu gelişme bu sektörde çalışacak personele olan talebi oldukça artırmıştır. Ulusal ve uluslararası havacılık alanındaki standartları bilen teorik, teknik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip yer hizmetleri, kabin hizmetleri ve lojistik hizmetleri gibi alanlarda çalışacak bireyleri yetiştirmek amacıyla havacılık lisesi kurulacaktır. Sektörün nitelikli personel ihtiyacı bu eğitim kurumlarından mezun gençlerden sağlanacaktır. Melikgazi Kamp Merkezi; 4'er kişilik kamp evlerinden oluşacak merkezde toplantı salonu, eğitim salonu, mescit ve WC'ler, alışveriş alanı, spor alanları ve otopark bulunacaktır. Kampta gençler voleybol, futbol, yapay tırmanış, paintball gibi farklı sportif etkinlikler yapabilecekler aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bilgilendirme eğitimleri alacaklardır."

Daha sonra kürsüye gelen Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise, birlik ve beraberlik içerisinde bütün vatandaşlara hizmet edeceklerinin altını çizerek; "Kayseri'miz Allah'ın izniyle emin ellerde olacak" dedi. Belediye Meclis üyelerinin tanıtımıyla toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA