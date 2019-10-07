Başkan Palancıoğlu, taziye ziyaretinde bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrol noktasında traktörün çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün Danışment Gazi Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, taziye ziyaretinde aile fertleri ile bir süre sohbet ederek, başsağlığı diledi ve, "Erhan Gürbüz'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Şehidin aile fertleri ve yakınları Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu bu zor günlerinde yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdiler.

Kaynak: İHA