Başkan Palancıoğlu’ndan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol maçına davet

İNG Kadınlar Basketbol Süper Liginin ilk haftasında Bursa Uludağ basketbol takımı ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Spor Takımı, Melikgazi Belediye Başkanı Doç.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Palancıoğlu’ndan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol maçına davet

İNG Kadınlar Basketbol Süper Liginin ilk haftasında Bursa Uludağ basketbol takımı ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Spor Takımı, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

"14 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de herkesi maça bekliyoruz"

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Kayseri Kadın Basketbol Spor Takımımız 14 Eylül Perşembe günü Bursa Uludağ takımı ile mücadele edecek. Biletlerimiz ücretsizdir. Kadir Has Spor Salonumuza saat 18.00'de tüm basketbol severleri bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl takımımız yine birinci ligde oynamıştı. Bu yıl çok daha güçlü olan takımımızla yine birinci ligde mücadele edecekler. Aynı zamanda bu sene Avrupa Liginde de oynayacağız. Dolayısıyla Avrupalı takımları hem ziyaret edeceğiz hemde onlar buraya gelecekler. Ben ekibe çok teşekkür ederim. Özellikle spora karşı olan ilginin artması önemli. Seyircimizden büyük destek bekliyoruz. İnşallah takımımız başarıları ile Kayseri'nin sesini her yerde duyuracak. Takımımıza Perşembe günü oynayacağı maçta başarılar diliyorum" dedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Antrenörü Emre Özsarı ise, "Başkanımıza göstermiş olduğu ilgi ve büyük destekleri için çok teşekkür ederim. Bu ekibin oluşmasında çok büyük katkınız var. Türkiye'de hatta Avrupa'da seyircilerimizin desteğini bizden esirgememelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendilerine güzel imkânlar sağlayan ve hep destek olan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı kaptanı Ayşegül Günay Aladağ da, "Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz ve bu yönde gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için de Perşembe günü taraftarımızın desteğini bekliyoruz" diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yusuf Yazıcı transferin son günlerinde Galatasaray'a imza atması an meselesi
Yusuf Yazıcı transferin son günlerinde Galatasaray'a imza atması an meselesi
Basketbol heyecanı parkelere geri döndü
Basketbol heyecanı parkelere geri döndü
Muğla bisiklet takımı 30 ülkenin katıldığı yarışta altın madalya kazandı
Muğla bisiklet takımı 30 ülkenin katıldığı yarışta altın madalya kazandı
Bodrum’da 9 spor branşında 706 çocuk ve genç yetiştiriliyor
Bodrum’da 9 spor branşında 706 çocuk ve genç yetiştiriliyor
Son Haberler
Nurdağı’ndaki tarım arazilerine akıllı tarım uygulaması
Nurdağı’ndaki tarım arazilerine akıllı tarım uygulaması
19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"
19 yıllık cinayetin sanığı: "Alnımdaki katil yazısını silin"
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale kültür gezisi başlıyor
Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale kültür gezisi başlıyor
İsrail’de Yüksek Mahkeme yargı yasasını görüşmek için toplandı
İsrail’de Yüksek Mahkeme yargı yasasını görüşmek için toplandı
Aksaray Gençlik, sahaya indi
Aksaray Gençlik, sahaya indi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na yeni forma sponsoru
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’na yeni forma sponsoru
Corendon Airlines sponsorluğa ara vermedi
Corendon Airlines sponsorluğa ara vermedi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Ermenistan, Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, grubumuzdaki puan durumu ne?
Ermenistan, Hırvatistan maçı kaç kaç bitti, grubumuzdaki puan durumu ne?
Kayserispor’da Recep Uçar imzayı attı
Kayserispor’da Recep Uçar imzayı attı
Kastamonu İl Özel İdarespor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu
Kastamonu İl Özel İdarespor’un sağlık sponsoru Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!