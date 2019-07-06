Başkan Pekmezci, iki çiftin nikahını kıydı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, iki çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.

Başkan Pekmezci ilk olarak Nuran Ateş ile Kerim Baydak çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Pekmezci, yeni evlenen çifte Kur'anı kerim, Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.

Başkan Hükmü Pekmezci, daha sonrada Nilüfer Akkurt ve Veli Eraslan çiftinin nikah akdini gerçekleştirdi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Pekmezci, çiftlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA