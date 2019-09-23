Başkan Pekmezci, SAGA üyeleriyle bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Stratejik Araştırma ve Gelişim Akademisi (SAGA) Başkanı Hüseyin Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Şair Zihni Kent Ormanındaki belediyeye ait otantik Bayburt Evi'nde SAGA üyeleriyle buluşan Başkan Pekmezci, belediye çalışmaları, sosyal ve kültürel hizmetler ile projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalkınmaya ve ilerlemeye yönelik planlar, projeler, etkinlikler ve faaliyetleri hayata geçirmek amacıyla kurulan ve bir sivil toplum hareketi olan SAGA üyelerinin Bayburt'un güncel meseleleri ve geleceğine yönelik yönelttiği soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Pekmezci, "Bu şehir hepimizin şehri, bizden sonraki kuşaklara güzel şeyler bırakabilirsek geleceğe daha umutla bakabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA