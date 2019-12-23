Başkan Pekmezci üst geçit çalışmalarını inceledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yapımı devam üst geçit çalışmasını inceledi.

Bayburt merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden asansörlü üst geçit çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekmezci üst geçidin asansörlü olması engelli ve yaşlı vatandaşlar için önemli olduğunu kaydetti. Pekmezci, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yeni bir üst geçit yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişini sağlayacak üst geçidin önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Üst geçit inşa çalışmalarımızda çok önemli bir aşama kaydedildi. Tamamlandığında yaya ulaşımında yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak, bölge halkımız güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilecek. İnsan merkezli hizmet anlayışımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA