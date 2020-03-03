Başkan Pekmezci vatandaşlarla istişarelerini sürdürüyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlarla istişarelerine devam ediyor.

Başkan Hükmü Pekmezci yapılan hizmetlerin ya da yapılacak olan hizmetler hakkında vatandaşların fikrini almaya devam ediyor. Sokakları tek tek gezerek vatandaşlarla görüşen Başkan Pekmezci istek, talep ve sorunları da dinlemeyi ihmal etmiyor. Ziyaretlerinde halkın sorunlarını kendilerinden dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Pekmezci, "Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Hem çalışmalarımızı anlatıyor, hem vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz" dedi.

Vatandaşlarla istişarenin önemine dikkat çeken Pekmezci, "Yapacağımız yatırımlara yön vermek adına Bayburt için bu sohbetlerle çözüm üretiyoruz. Daha önce olduğu gibi her anı halkın içinde olmak için değerlendirip talep ve önerileri bizzat dinliyorum. Bu şekilde memleketimize en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışacağız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin kendileri ile birebir iletişim kurmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen vatandaşlar ise sorunlarını iletme fırsatı buldukları için memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA