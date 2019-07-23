Başkan Pekyatırmacı Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Selçuklu Belediye Ahmet Pekyatırmacı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Gerek yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev yapan basın çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Medya sektörü zor ve meşakkatli bir meslektir. Günün 24 saati görev başında kalmayı gerektirir. Basın çalışanları toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyor, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları üstleniyorlar. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir" dedi.

Başkan Pekyatırmacı mesajının devamında, "Özelde ilimiz ve ilçemizle ilgili haberlerde birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, duyarlı, özverili ve sorumlu habercilik anlayışıyla basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA