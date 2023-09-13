Başkan Pekyatırmacı: “Lise öğrencilerimize bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacağız”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim öğretim hayatlarını devam ettirmesi ve güzel başarılar elde etmesi için gayret ettiklerini belirterek, lise son sınıf öğrencilerine...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Pekyatırmacı: “Lise öğrencilerimize bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacağız”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim öğretim hayatlarını devam ettirmesi ve güzel başarılar elde etmesi için gayret ettiklerini belirterek, lise son sınıf öğrencilerine bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Tüm Türkiye'de 2023-2024 eğitim öğretim dönemi hafta başında ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da her eğitim döneminde olduğu gibi yeni eğitim döneminde de okul ziyaretleri ile öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'ın da eşlik ettiği ziyaret çerçevesinde Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ve Alaeddin İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Protokol üyeleri her iki okulda da sınıfları gezerek öğrenciler ile yakından ilgilendi.

Lise ziyaretinde konuşan Başkan Pekyatırmacı, "Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim dönemine kavuşan çocuklarımızın heyecanına ortak olmak için Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte okullarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sınav yılınız. Hepinize başarılar diliyoruz, Allah kolaylık versin. Eğitime ve okullarımıza büyük önem veriyoruz. Sizin okulunuz da bizim için özel. Hem elde ettiğiniz başarılarınızla adınızdan söz ettiren bir okulsunuz hem de geçmiş süreçlerde yapılan çalışmalarınız ortada. Okul ortamınızda hocalarınız ve idarecilerinizde hakikaten sizlere de çok büyük değer veriyorlar. Okula da aynı şekilde büyük önem veriyorlar. Bizler de belediye olarak katkı sunmamız gereken bir durum varsa bunlarla ilgili hocalarımızla görüşüyoruz. Elimizden gelen çabayı, gayreti gösteriyoruz. Yeter ki sizler en iyi şartlarda eğitim öğretim hayatınızı devam ettirin ve güzel başarılar elde edin. Bunun için gayret ediyoruz. Bu sene size bir müjdemiz de var. Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteğinde bulunacağız. Selçuklu Belediyesi olarak bin 500 TL biz destek olacağız, 3 bin TL de Büyükşehir Belediye'miz destek olacak. Kitap, kırtasiye ve yardımcı kaynak ürünlerinde bir miktar da olsa öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da Selçuklu'da yer alan eğitim ortamlarının her geçen gün kalitesinin arttığını ifade ederek kurumlar arası işbirliği ile sağlanan desteğin süreceğini belirtti. Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya eğitime sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Tortop ve Kayacılar öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı: “Lise öğrencilerimize bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacağız”

Başkan Pekyatırmacı: “Lise öğrencilerimize bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacağız”

Başkan Pekyatırmacı: “Lise öğrencilerimize bin 500 TL eğitim desteğinde bulunacağız”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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