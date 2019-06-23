Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’da 12 bin öğrenci spor yapıyor”

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 12 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı Selçuklu Yaz Spor Okullarının çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü her yıl binlerce çocuğu sporla buluşturmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü tarafından çocukların hem bedensel, hem zihinsel olarak gelişimi ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla açılan yaz spor okulları bu yılda aileler tarafından büyük ilgi gördü. 14 branşta yaklaşık 12 bin öğrenci Selçuklu Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırdı. 17 Haziran tarihinde başlayan, 35 tesis ve 56 salonda 170 antrenörün gözetiminde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları 1 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, uluslararası spor salonu, tenis kortu ve sancak yüzme havuzunda gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Pekyatırmacı, antrenörler ile görüşerek verilen eğitimler hakkında bilgi alırken, spor okulları öğrencileri ve aileleriyle de bir süre sohbet etti. Ziyarette, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Müdürü Mehmet Ali Kolay'da Başkan Pekyatırmacı'ya eşlik etti.

"Spor çocuklarımızın gelişimi için çok önemli"

Spor'un çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyespor Kulübü Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Biz övünerek diyoruz ki, Selçuklu'da gençlerimiz spor yapıyor ve biz onların hepsine spor yapma imkanı sunuyoruz. Yaz Spor Okullarımızda 12 bine yakın öğrencimiz kayıtlarını yaptırdı ve geçtiğimiz hafta itibariyle spor yapmaya başladılar. Çocuklarımız 2,5 ay boyunca Selçuklu Belediyesi tesislerinde spor yapmaya devam edecekler. 14 branşta 12 bine yakın çocuğumuz istedikleri branşta sağlıklı bir şekilde sporlarını yapıyor. Biz çocuklarımızın hem bedensel gelişimleri hem de zihinsel gelişimleri için sporun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden onların spor yapabilmesi için her türlü imkanı onlara sunmak için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında servislerle evlerinden alınıyorlar ve spor yapacakları tesislere güvenli bir şekilde ulaştırılıyorlar. Eğitimlerinin ardından çocuklarımız yine aynı güvenli bir şekilde evlerine teslim ediliyor. Çocuklarımızın sporla ilgili ihtiyaçları, kıyafetleri tarafımızca karşılanıyor. Çok cüzi bir ücret karşılığında 2,5 ay boyunca spor kulübümüzün hem tecrübeli hem de konusunu en iyi şekilde icra eden antrenörler eşliğinde sporlarını yapma imkanına kavuşuyorlar" dedi.

"Bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ediyorum"

Tesis ve branş sayısının artacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Spor faaliyetleri ile ilgili inşallah önümüzdeki süreçte gençlerimizin daha iyi bir ortamda spor yapmaları için hem tesis sayımızı artırarak hem de gençlerimizin spor yapabilecekleri branş sayılarını artırarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Selçuklu'da spor yapan, Selçuklu Belediyesi'ne, Selçuklu Belediyespor Kulübüne, antrenörlerimize, ve bizlere güvenen tüm ailelerimize teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızı spora davet ediyorum. Spor yaptıkları zaman eminiz ki gelişimlerine çok büyük katkı sunmuş olacaklar ve akademik yönden de başarılarını artırmış olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İHA