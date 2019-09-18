Başkan Pekyatırmacı’dan Gaziler Günü mesajı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Şanlı tarihimiz şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla doludur" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladığı mesajında, "Vatan ve milletimizin istikbal ve huzuru için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan aziz Gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum. Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta yedi düvelde hakimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan kahraman bir ecdadın torunlarıyız. Atalarımızdan bizlere yadigar olan gaza anlayışının bir eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur. Kadim milletimiz dün olduğu gibi bugün de "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır. Bunun en güzel örneği milletimizin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergiledikleri destansı direnişte yaşanmıştır. Milletimiz,mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi makamla ölçülemeyecek derecede büyük bir gurur kaynağıdır. Millet olarak şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu vesile ile bize bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehidimize, her bir gazimize ve isimleri bilinmeyen tüm kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimizi sunuyor ve tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA