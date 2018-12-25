Başkan Polat, gençlerle buluştu

Gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "İyi bir insan olmak için çabalayın" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya gelerek, hasbihal etmeye devam ediyor. "Söz Gençlerin" programı kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Polat, gençlerin geleceğin en önemli mihenk taşı olduğunu belirterek aydınlık bir geleceğe ulaşabilmeleri için gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmeleri gerektiğini söyledi. Gençlerle karşılıklı sohbet ederek hayat tecrübelerini de paylaşan Polat, "İyi bir kariyer yapmak hepinizin hakkıdır. Ancak, iyi bir bölümde okumak, güzel meslek sahibi olmaktan daha önce iyi bir insan olmak gerekir. Küçük yaştan itibaren ders çalışmaya başlıyorsunuz. Üniversite kazanıp, orada da başarılı olmak için çalışıyorsunuz. Üniversite çok önemli, iyi bir insanın özelliklerini kendi iç dünyamızda özümsememiz lazım. Matematiği, Fiziği öğrenebilirsiniz. Sınavlara çok başarılı bir şekilde hazırlanın. Ancak kitap okumayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok okursanız ufkunuz o kadar çok açılır." ifadelerine yer verdi.

Ders çalışırken kültürel ve sosyal alanda da gençlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini dile getiren Polat, "Siz gençler bizlerin hazinesisiniz. Geleceğimizi sizler oluşturacaksınız. Sizler ne kadar iyi insan olursanız o kadar başarı elde edeceksiniz. Toplumsal konularda duyarlı olmalı, ülkenin geleceğiyle ilgili irade ortaya koymalısınız. Geleceğimizle ilgili fikirler sunup, söyleyeceğiniz şeyleriniz olmalı. Sadece ülkemize karşı değil tüm dünyaya karşı duyarlı olmalısınız. Bunun için okumanız lazım. At gözlüğünüzü çıkarıp, olaylara her açıdan bakmalısınız. Sorgulayan, düşünen bir irade ile okumalı, üretken olmalısınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA