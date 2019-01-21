Başkan Rasim Daşhan: Alınan işçiler tamamen noter huzurunda kura çekimi ile alınmıştır

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Belediye bünyesinde çaşıştırılmak üzere İşkur tarafından geçici olarak alınan işçiler hakkında çıkartılan kasıtlı söylentiler üzerine, Belediye Başkanı Rasim Daşhan basın açıklaması yayınladı.

Başkan Daşhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 270673 sayılı toplum yararına programı kapsamında belediyemizde çalıştırılmak üzere açılan 5 kişilik kontenjana toplamda 20 kişi internet üzerinden müracaat etmiş olup, Kütahya İşkur İl Müdürlüğü aktif iş gücü yönetmeliğinin 68. maddesi hükümlerine göre Noter kurası çekilişi 1. listeye göre yapılacağını belirtmiş, bu kapsamda İşkur İl Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu 1. listeden 11 kişi Noter kurasına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmış olup, kurada 5 kişi Şaphane noterimizce belirlenmiştir. Bu bağlamda Belediye Başkanı olarak hiç bir şekilde, hiç bir hemşehrimi ayırt etmeden ve hiç bir siyasi parti gözetmeyerek, herhangi bir müdahalede bulunulmadan tamamen Kütahya İşkur İl Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu listeye istinaden Şaphane noterimizin kendisine verilen kanun, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen işleyiş ile kura çekimini yaparak belirlediği bir çalışma programıdır. Bu vesile ile bu açıklamayı siz değerli hemşehrilerime duyurur, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım.

Kaynak: İHA