Başkan Saatcı ittifaka sert çıktı

İYİ Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayarak CHP ile ittifak yapacağı ve diğer 13 ilçede her iki partinin de aday çıkarma kararının ardından İYİ Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, sert bir açıklama yaparak durumu eleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerine "Millet İttifakı" çatısı altında hazırlanan CHP ve İYİ Parti, Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı dışında uzlaşma sağlayamadı. Bodrum'da Mehmet Tosun'un İYİ Parti'den aday adaylığını açıklamasının ardından ilçelerde uzlaşma sağlanamayınca CHP ve İYİ Parti tüm ilçelerde aday çıkarma kararı aldı. Bu karara İYİ Partili Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı tepki gösterdi. Twitter'dan bir açıklama yapan Saatcı, ittifakın bu şekilde olmasına tepki göstererek, eğer bu şekilde ittifak olursa kendisinin parti farketmeksizin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı vurgusunu yaptı. Saatcı mesajında "Günaydın. Herkese iyi pazarlar. Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi düzeldi aksi takdirde şahsım Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA