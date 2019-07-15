Başkan Sabırlı’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini, 3. yıldönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktığımız sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş, bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiştir. Devletin tüm kurum ve kuruluşları halk ile el ele vererek bu hain darbe girişimi bertaraf edilmiş ve ülkemizin daha aydınlık güzel yarınlara ulaşması için birlik ve beraberliği yeniden inşa edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA