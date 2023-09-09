Başkan Şadi Yazıcı’dan doğuştan yatalak ikizlere anlamlı ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı ile birlikte Tuzla Belediyesi'nin hayata geçirdiği evde refakatçilik hizmeti çerçevesinde, 21 yıldır yatalak olan ikiz kardeşleri ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi ilçe genelinde yaşayan hasta vatandaşlar için yaptığı özel çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yatalak hasta olan vatandaşlara gün boyunca yardımcı olması için refakatçi hizmeti başladı. Başlayan hizmet çerçevesinde refakat hizmetini gerçekleştirecek personel, ekipler halinde yatalak hasta olan vatandaşların evlerine giderek her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Hastaların ilaç, yemek, kişisel bakım, vücut temizliği ve banyosu gibi bütün ihtiyaçları refakatçi ekipler tarafından karşılanıyor. Yatalak hasta olan vatandaşların asli ihtiyaçları karşılandıktan sonra manevi olarak moral ve motivasyon kazanmaları için kendileri ile kaliteli zaman geçirilmesi sağlanıyor.

Tuzla Belediyesi'nin yürüttüğü evde refakatçi hizmeti çerçevesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı ile birlikte Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan yatalak hasta olan 21 yaşındaki ikiz kardeşler Yasin Akif Ayaz ve Tolga Fatih Ayaz'ı evlerinde ziyaret etti. Yapılan anlamlı ziyaret esnasında Başkan Yazıcı, doğuştan yatalak hasta ikizlerle samimi sohbette bulundu. İkizlerle sohbeti esnasında Başkan Yazıcı, 21 yaşındaki yatalak hasta Tolga Fatih Ayaz'ın dizüstü bilgisayar isteğini ve Yasin Akif Ayaz'ın kız isteme konusunda yardım talebini yerine getireceğini belirtti.

Haberin Devamı

Ziyaret sonrası refakatçi hizmeti gören yatalak hastalar ve aileleri için düzenlenen pikniğe katılan Başkan Şadi Yazıcı düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Yıllar boyunca yatalak yakınlarını evde yalnız bırakamadıkları için sosyal aktivitelere katılamayan aileleri piknik etkinliğinde ağırlayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi yazıcı vatandaşlarla sohbet etti.

Sohbet sonrası konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Kronik hastalıklar merkezi kurmamızın amacı bazı hastalıkların ayrı takibi ve bakımı gerekiyor. Bu bakımların sağlanması için de kurmuş olduğumuz bu birimle beraber daha önce yapmış olduğumuz evde sağlık hizmeti çerçevesinde kronik hastalıklarla ayrıca ilgilenerek de onların yaşam standardını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hastalara bakan annelerin de özgürlüğe ve rahatlığa ihtiyaçları var. Kronik hastalıkları merkezimiz bu konuda çok iyi çalışmalara başladı. Akif ile konuştuk, kendisine kız isteyeceğiz inşallah. Bu bir gönül işi ve gönül işine bakmamak mümkün değil. Akif ile bu işi halledeceğiz. Fatih'in de bir bilgisayar talebi oldu, onu da sağlayacağız. Ama Akif ile o kızı gidip isteyeceğiz inşallah" dedi.

Ziyaret sonrası konuşan yatalak hasta ikizlerin annesi Nurgül Ayaz, "Hizmetten önce hayatımız çok zordu. Çünkü sadece çocuklarımla ilgilenmek zorundaydım. Bir sosyal aktiviteye katılamıyordum. Ama şimdi sağ olsun Şadi Bey'in başlattığı bu hizmet ile birlikte artık daha rahatım. Mesela 7-8 sene sonra ilk defa bir arkadaşıma gittim ve rahat oturdum. Çünkü biliyorum ki çocuklarıma bakıyorlar gözüm arkada kalmadı. İlk defa gittiğim yerlerde rahat bir zaman geçirdim. Şimdi hasta bakıcılar gelince daha rahat bir hayatım olmaya başladı. Ben en yakınımın bile düğününe gidemediğim zamanları biliyorum. Şu anda benim çocuklarım 21 yaşında ve 21 senedir ilk defa rahat bir şekilde bir yere gidebiliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)