Başkan Şadi Yazıcı'ya saldırmışlardı! CHP'liler çirkinlikte bir adım öne gidip kadın gazeteciye müdahale etti

İstanbul Tuzla'da yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atık Arıtma Tesisi için bugün tören düzenlendi. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı'nın katılım gösterdiği törende tepki çeken olaylar yaşandı.
Törende kürsüye çıkan Şadi Yazıcı konuşmasında çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı. Yazıcı'nı konuşmasında “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kullanınca kendini bilmez bazı kişiler Yazıcı'ya tepki gösterdi.
KADIN GAZETECİYE MÜDAHALE
Yazıcı kürsüden indikten sonra aracına binerken CHP'lilerin saldırılarına maruz kaldı. Olayı görüntülemeye çalışan Turkuaz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Özkan kendisine müdahale edenlere tepki gösterdi. Özkan, kalabalık içinden çığlık atarak uzaklaşmaya çalışırken görüntüledi. İşte o anlar…