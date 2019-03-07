Başkan Şahin: "Akıllı şehir uygulamaları ile Atakumluların hayat kalitesini artıracağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum'da neye ihtilaç var, biliyoruz. Projelerimiz hazır. Akıllı şehir uygulamaları ile Atakumluların hayat kalitesini artıracağız" dedi

Başkan Zihni Şahin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaş buluşmaları ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Zihni Şahin, sabah ise bir grup mimar ve mühendisle bir araya geldi. Zihni Şahin, Atakum'da yapmayı düşündüğü projeler hakkında bilgiler verdi.

"Atakum akıllı şehir olacak"

Mimar ve mühendislere, Atakum için planladığı "akıllı şehir uygulamaları'nı anlatan Başkan Zihni Şahin, "Uygulamalar sayesinde Atakum'un temellerini atarak ve geliştirerek kaynak israfına son vereceğiz. Elde edilen gelir birçok yatırıma kaynak oluşturacak. Park alanlarından imar planlarına kadar birçok alanda akıllı kent uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı ile vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artırılmasıdır. Bu teknolojilerin yerel yönetim hizmetlerine entegre edilmesi sonucunda kaynakların daha etkin yönetimi ve dolayısıyla şehrin sürdürülebilir kalkınması akıllı şehir modelimizin genel prensibini oluşturmaktadır. Çeşitli sensörler, elektronik cihazlar ve ağlar gibi ileri teknolojiyle donatılmış geleceğin emniyetli, güvenilir, öngörülebilir, çevreci ve verimli kentsel merkezi Atakum olacaktır. Biz bu uygulamanın ilk adımlarını Büyükşehir Belediyesinde attık. Yani projeyi sözde bırakmadık. Çalışmalar hala devam etmekte ve lokal uygulamalarda başlatılmıştır. Atakum her alanda akıllı kent uygulamalarına geçecektir. Bu uygulamalar ile kaynak israfı olmayacak, daha çok hizmeti insanlarımızla buluşturma imkanımız olacaktır. Daha kolay, daha düzenli, daha rahat daha huzurlu ve insanlarımızın daha mutlu olduğu Atakum hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Atakum'da dijital kütüphaneler kurulacak"

İnternetin artık her alanda hayatın içerisinde olduğuna dikkati çeken Zihni Şahin, "İnsanlarımız eğitim, bilim, spor, teknoloji, ekonomi, sağlık, hava durumu, siyaset yerel gelişmeler gibi alanlarda olup bitenlerden haberdar olmak istemektedir. Sosyal medyayı kullanmaktadır. Biz ücretsiz internet hizmeti sunarak insanlarımıza kolaylık sağlayacağız. Ayrıca şarj istasyonları kurarak bu erişimde problem yaşamamalarına katkı vereceğiz. Başta gençler ve üniversite öğrencileri olmak üzere Atakumluların bilgiye erişimini kolaylaştırmak adına dijital kütüphaneler kurulacaktır. Bu kütüphanelerde Atakumlular geniş bir dijital kaynak havuzu, yüksek hızlı kablosuz internet ve konforlu çalışma alanlarına erişim sağlayacaklardır" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, kadınları unutmadı

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Kadınlarımız, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda görevlerini başarıyla yerine getirerek modern Türkiye'nin simgesi olmuştur. Tarihi birlikte yazdığımız kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nde çok farklı bir konumda olduklarının bilincinde ve minnettarlığı içindeyiz. Zira Türk kadını dünyada emsali görülmemiş bir fedakarlığın, feragatin ve yüksek seciyenin sembolü olarak bu farklılığa hak kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş bir toplum olmak için kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gerektiği düşüncesiyle, dünya kadınlarının başlattığı mücadelenin daha önce, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamıştır. Böylece Türk kadını, eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmiş, modern Türkiye'nin simgesi ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatı olmuştur."

Kaynak: İHA