Başkan Şahin, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Afyonkarahisar'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye başkanının katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi çalıştayında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmenin yolları ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarına hitaben konuşma yaptığı çalıştayda ayrıca ortak akıl toplantıları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Semih Şahin, çalıştay hakkında yaptığı değerlendirmede, "Genel başkanımızın başkanlığından önemli ve faydalı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla şehirlerimize ve halkımıza nasıl en iyi hizmeti sunabileceğimizin değerlendirmesini yaptık. Çok faydalı ve verimli oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA