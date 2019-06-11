Başkan Şahin İl Genel Meclisi üyelerini ağırladı

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve meclis üyeleri, Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Meclis Başkanı Yılmaz ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. Bilecik Belediyesi olarak ildeki bütün kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak şehir için güzel çalışmalar gerçekleştirme hedefinde olduklarını kaydeden Başkan Şahin, "İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri ziyarette bulundular. Şehrimiz ve halkımız için yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bilecik'in bütün dinamikleri ile el ele vererek, halkımız ve şehrimiz için güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Yılmaz ve üyeler de misafirperverliği ve çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA