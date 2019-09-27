Başkan Şahin, itfaiyecilerle yemekte buluştu

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, itfaiyecilerle yemekte buluşarak İtfaiyeciler Haftalarını kutladı.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve belediye yönetici birlikte öğle yemeğinde itfaiye personeliyle bir araya geldi. Osmaneli Belediyesinin en büyük özelliğinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi olduğunu anlatan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi itfaiye ekibi ve tüm çalışanları ile her yangında hızla hareket ederek yangınlara müdahale etmekte herkesin takdirini kazanmıştır. Osmaneli Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız hibelerle İtfaiye sayımızı yüzde 100 artırarak dörde çıkardık. İki sulama aracı ve 2 traktör sulama aracıyla yangın için tehlikeli bölge olan ilçemizde yangına karşı mücadele ediyoruz. Geçmişte yaşadığımız iki büyük orman yangını o dönemin imkanlarının yetersiz olmasıyla maalesef ilçemize çok büyük zarar vermiş neredeyse iklimimiz ve yağışlarımızı etkilemişti.O günden bugüne Türkiye de yaşanan orman yangınlarına karşı helikopter dahil, araç gereç konusunda büyük gelişme yaşandı. Özelliklere yangınlara zamanında ve büyük bir araç ve ekipmanla müdahale ediliyor olması ilçemizde de büyük yayar sağladı. Daha bir hafta önce 20 yıl önce kül olan orman alanında çıkan yangın çok hızlı bir müdahale ile söndürülmüştü. Osmaneli Belediyesi olarak itfaiye personelimiz kadar yangınların sönmesinde hızla müdahale edebilecek durumdaki tüm personelimize de teşekkür ediyoruz. Allah yangın ve her türlü felaketlerden ülkemizi korusun" dedi.

Kaynak: İHA