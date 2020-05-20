Başkan Şahin: Pazarcı esnafımızdan işgaliye ücreti almayacağız

Korona Virüs ile mücadele kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından kapatılan Kaynaşlı ilçesindeki halk pazarı yeniden açıldı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 5 hafta sonra tezgahlarını açan pazarcı esnafından 1 hafta işgaliye ücreti alınmayacağını duyurdu.

Kaynaşlı ilçesinde yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı yeniden açıldı. Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 10 Nisan tarihinde kapatılan halk pazarı yeniden faaliyete başladı. Zabıta ekiplerinin kontrolünde pazarda alışveriş yapan vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 5 hafta sonra tezgahlarını açan pazarcı esnafını ziyaret ederek, Korona Virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kontrollü normalleşme süreci kapsamında atılan bu adımın hayırlı olmasını dileyen Başkan Şahin, yaklaşık 1,5 aylık süreçte tezgah açamayan pazarcı esnafından pazar yerinin açıldığı ilk hafta işgaliye ücretinin alınmayacağını duyurdu. Başkan Şahin açıklamasında, "Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı tutulan halk pazarımız bugün itibariyle açılmıştır. Pazar esnafımızı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledik. Bu hafta pazarcı esnafımızdan işgaliye ücreti alınmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA