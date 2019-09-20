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Başkan Şahin’den kadınlara aşure ikramı

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Başkan Şahin’den kadınlara aşure ikramı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kadınlara aşure ikram etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin eşi Serpil Şahin ile birlikte katıldı. Burada eşiyle birlikte kadınlara aşure ikram eden Başkan Şahin, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu söyledi.

Başkan Şahin’den kadınlara aşure ikramı

Başkan Şahin’den kadınlara aşure ikramı

Kaynak: İHA

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