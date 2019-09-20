Başkan Şahin’den orman yangını açıklaması

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çok sayıda ekibin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangınla alakalı Başkan Münür Şahin açıklamalarda bulundu.

Konuyla alakalı bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli halkı olarak gözümüz gibi baktığımız ormanlarımız yok olmaktan, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sahip olduğu teknoloji, helikopter, itfaiye ve araç gereçle anında müdahale ile kurtuldu. Bilecik Valimiz Bilal Şentürk ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze olayın aciliyetini aktarmalarıyla yangın kontrol altına alındı. 2001 yılında geçirdiğimiz büyük orman yangını sonrası yeni yetişen ağaçlarımız bir kez daha yok olmaktan devletimizin güçlü organizasyonu ile kurtuldu. Yangında görev yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA