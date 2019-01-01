Başkan Şahin’den vefa örneği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yeni yılın ilk gününde, 4 yıl önce hayatını kaybeden makam şoförünü mezarı başında dualarla andı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 4 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden makam şoförü Çetin Ertuğrul Dereci'yi mezarı başında dualarla andı. Başkan Zihni Şahin, yeni yılın ilk gününde, uzun yıllar makam şoförlüğünü yapan Çetin Ertuğrul Dereci'yi anmak için Bafra Asri Mezarlığı'ndaki kabrine gitti. Başkan Şahin, beraberinde merhumun oğlu Alişan Dereci ve mesai arkadaşlarıyla gittiği mezarlıkta Çetin Ertuğrul Dereci'nin mezarı başında dua etti.

Başkan Şahin, mezarlık ziyareti sonrası duygularını, "Bende emeği büyük olan kıymetli şoförüm Çetin Ertuğrul Dereci kardeşimizi ölümünün 4. yıldönümünde mezarının başında dualarla andık. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Çetin Ertuğrul Dereci, 2014 yılının son gününde, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Dereci'yi Bafra'da binlerce kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlamıştı.

Kaynak: İHA