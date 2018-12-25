Başkan Şahiner şehit kabrini yaptırdı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 1992 yılında şehit düşen Fehmi Bilim'in mezarını yaptırdı.

Erhan Kocamanoğlu isimli vatandaş Sarıtepe Mezarlığı'nda bulunan annesinin mezarını ziyareti sırasında 1992 yılında Şehit düşen Fehmi Bilim'in mezarının kötü durumda olduğunu gördü. Sosyal medya hesabından Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ulaşan Kocamanoğlu, "Annemin mezarını ziyarete gittiğimde bu şehidimizin mezarını gördüm ve içim acıdı. Size zahmet bir el atsanız" diye Başkan Şahiner'e ricada bulundu.

Konuyla hemen ilgileneceğini ve bu konulara duyarlı olduğunu söyleyen Başkan Şahiner, ekipleri Şehit Fehmi Bilim'in mezarına gönderdi. Belediye ekipleri Kısa sürede Şehit Fehmi Bilim'in mezarı yenilendi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Vatanı canları ve kanları pahasıyla koruyan şehitler için yapılanların az olduğunu belirterek, şehidimizin mezarını yaptırmak bizlerin görevidir. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkını ödeyemeyiz" dedi.

Erhan Kocamanoğlu ise sosyal medya hesabından Başkan Şahiner'e teşekkür mesajı yayınladı. Kocamanoğlu, "Adam gibi adam, başkan gibi başkan. Bir ricamızla anında gereğini yaptı. Şahsım olarak ben sizden razıyım Allah'ta sizden razı olsun başkanım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA