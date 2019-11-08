Başkan Sandal, “Mazeret üretmeden çalışıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mazeret üretmeden kentin tüm sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu kentte biri yatağa aç girecekse ve bir çocuk maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyecekse, başkanlık koltuğu hem bana hem de bürokratlarımızın tamamına haram olsun" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kadının Emek Dünyası Pilates, Yoga, Zumba ve Aerobik kursiyerlerine seslendi. Kentin tüm sorunlarını göreve talip olduklarında bildiklerini ve mazeret üretmeden çalışarak, tüm sorunları çözeceklerini belirten Başkan Sandal, "Çok güzel bir kentte yaşıyoruz. İzmir başlı başına bir inci ama bence Bayraklı İzmir'in en güzel ilçelerinden bir tanesi. Yeni kent merkeziyiz ancak yeteri kadar parkımız, sosyal donatı alanlarımız, sinemamız, tiyatromuz, parklarımız, yollarımız, otoparklarımız, modern kavşaklarımız yok. O yüzden bizim bu sorunları ivedilikle çözüp, vatandaşın hizmetine sunmamız gerekiyor. Önce Bayraklı Belediyesini tüm kurum ve kuruluşlarla barışık hale getireceğiz ve toplumun tüm kesimleriyle barışık bir Bayraklı Belediyesi oluşturacağız. Bugün baktığımızda Bayraklı şantiye halinde. Bu konuda yanımızda olarak Bayraklı'ya desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Altınyol'un yer altına alınması, derelerin sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi, kavşakların modern görünümle ve kent mobilyalarıyla yenilenmesi gibi projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Sandal, "Bunun için gerekli enerjimiz, gücümüz ve birikimimiz var. Sadece biraz sabra ihtiyacımız var. Ana hedeflerimizden bir tanesi de bu kentte hiç kimsenin yatağa aç girmemesi. Eğitim ihtiyaçları karşılanamıyor diye hiçbir çocuk eğitim öğretim sürecinden geri kalmasın. Seçim sürecinde de söylediğim gibi bu kentte biri yatağa aç girecekse ve bir çocuk maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemiyorsa, başkanlık koltuğu hem bana hem de bürokratlarımızın tamamına haram olsun" diye konuştu.

Özkanlar Pazaryeri müjdesi

Özkanlar Pazaryeri ile ilgili de kadınlara müjde veren Başkan Sandal, "Gerekli plan değişikliklerinin tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesinden geçti. Şu an ihale aşamasında. 5 katlı olarak planladığımız pazar yeri Nene Hatun Kız Yurdu'nun önüne yapılacak. İçinde kreşin, eğitim merkezinin, otoparkın olduğu kente yakışır bir pazar yeri olacak" dedi.

Başkan Sandal çalışmaları inceledi

Başkan Sandal toplantının ardından 75. Yıl Mahallesinden başlayarak Sevgi Yoluna kadar yürüyerek indi. Sokakta vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen Sandal, Alpaslan Pazaryeri esnafını da ziyaret etti. Sandal, son olarak Şehit ümit Boz Spor Tesisi önünden başlayarak aşağı doğru inen ana aks üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yol yenileme çalışmalarını inceledi. Çalışmalardan dolayı sıkıntı yaşayan vatandaşlara bilgi veren Sandal, önümüzdeki günlerde asfalt serimine başlanacağını ve kısa sürede projenin de tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA