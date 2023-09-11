Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”

Yeni eğitim-öğretim yılı açılış programına katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Eğitime dair yeni projeleri ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürecek, eğitim alanına yönelik desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”

Yeni eğitim-öğretim yılı açılış programına katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Eğitime dair yeni projeleri ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürecek, eğitim alanına yönelik desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Canik Toptepe İlkokulu'nda gerçekleşen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrenciler tarafından çiçeklerle, büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Öğrencileri sıralarında ziyaret ederek, başarı dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni eden Başkan Sandıkçı, öğrencilerin daima yanında olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz uzun bir aranın ardından öğretmenlerine ve sıralarına kavuştular. Okulun ilk günü öğrencilerimizi ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. Eğitim hayatının her döneminde verdiğimiz desteklerle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti hediye ettik. İlçemize yeni nitelikli okullar kazandırdık. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçemizdeki tüm okullarımızda kapsamlı bir şekilde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, okullarımızı öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. İnşallah eğitime dair yeni projeleri ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürecek, eğitim alanına yönelik desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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