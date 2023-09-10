Başkan Sandıkçı: "Gönüllere ulaşıyoruz”

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gerçekleştirdikleri sosyal yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ediyor, gönüllere ulaşıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Sandıkçı: "Gönüllere ulaşıyoruz”

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gerçekleştirdikleri sosyal yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ediyor, gönüllere ulaşıyoruz" dedi.

Sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. İlçede vatandaşları evlerinde ziyaret eden Canik Belediyesi ekipleri, gerekli tüm ihtiyaçları hazır hale getirerek, onlara ulaştırıyor.

Akülü ve manuel tekerlekli sandalye, sıcak yemek, alışveriş ve giyim kartı yardımları başta olmak üzere ilçede sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşların gerekli tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü "Çat Kapı" ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Sandıkçı, "İlçemizde sosyal yardım çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ediyor, gönüllere ulaşıyoruz. İhtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımıza yönelik sağladığımız destekler ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte kendilerinin ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerimizi teslim etmeye devam ederken, Çat Kapı ekiplerimiz çalışmalarını sahada aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek taleplerini alan ekiplerimiz, taleplerle birlikte gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde tespit ettiği her türlü ihtiyacı hazır hale getirerek vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı: "Gönüllere ulaşıyoruz”

Başkan Sandıkçı: "Gönüllere ulaşıyoruz”

Başkan Sandıkçı: "Gönüllere ulaşıyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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