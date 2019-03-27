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  3. Başkan Saraçoğlu’ndan Rektör Gören’e veda ziyareti

Başkan Saraçoğlu’ndan Rektör Gören’e veda ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Başkan Saraçoğlu’ndan Rektör Gören’e veda ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e veda ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ziyarette Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na Kütahya'da bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, gelecek dönemdeki çalışmaları için başarılar diledi.

Rektör Gören'in iyi dilekleri için teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, üniversiteye yeni dönem için başarı dileklerini sundu.

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Remzi Gören, Kamil Saraçoğlu'na üniversitenin altın anahtarını ve Ahmet Yakupoğlu'nun Rengarenk Kütahya kitabını hediye etti.

Başkan Saraçoğlu’ndan Rektör Gören’e veda ziyareti

Başkan Saraçoğlu’ndan Rektör Gören’e veda ziyareti

Kaynak: İHA

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