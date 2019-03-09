Başkan Sarıcaoğlu: "Beş yılda 526 milyon lira yatırım alan Kavak’a kavuştuk"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Yılda 1 milyon lira yatırım alan ilçeden beş yılda 526 milyon lira yatırım alan Kavak'a kavuştuk" dedi.

Kavak Belediyesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle ilçe kadınlarına sürpriz yaparak tirit ikramlı konser programı düzenledi. Çiçeklerin yanı sıra çeşitli hediyelerin verildiği gecede Samsunlu Fehmi ve sanatçı Gülden'in şarkılarıyla geç saatlere kadar eğlenen yaklaşık 2 bin kadın, kendilerine özel bir program düzenleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu alkışladı.

"Gecemizi gündüzümüze katıp ilçemiz ve halkımız için çalıştık"

Gecede Belediye Meclis Üyelerini ilçe kadınlarına tek tek tanıtan Başkan Sarıcaoğlu, ardından geçmiş beş yılda gerçekleştirdiği ve ilçeye gelmesine vesile olduğu yatırımları anlattı ve çalışma ekibiyle yeni döneme ilişkin hazırladığı 41 projenin sinevizyon sunumunu yaptı. Bir beldenin huzurunun kadının mutluluğu ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Bu göreve hizmet için talip olduk ve geçen beş yılda da bu duygudan hiç kopmadan gecemizi gündüzümüze katıp ilçemiz ve halkımız için çalıştık. 31 Mart'ta yetki verirseniz bundan sonra da aynı tempo ile görevimize sizlere hizmet etmeye davam edeceğiz" diye konuştu.

"Göreve geldiğimizde ilçemizin aldığı yıllık yatırım, 1 kilometre yol yapacak kadar çok düşük seviyedeydi"

Kavak'ın kendisinden önce yılda ortalama bir milyon lira yatırım alan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Sarıcaoğlu, "Göreve geldiğimizde ilçemizin aldığı yıllık yatırım, 1 kilometre yol yapacak kadar çok düşük seviyedeydi. Ama AK Parti'nin Kavak'ta yönetime gelmesi ile devletimizin de destekleri ile pek çok alanda hizmete kavuştuk ve yılda 1 milyon lira yatırım alan ilçeden beş yılda 526 milyon lira yatırım alan Kavak'a kavuştuk" şeklinde konuştu.

"Artık ilçemiz için umutlarımız ve hayallerimiz daha fazla"

Yeni döneme ilçeyi daha ileri noktalara taşıyacak 41 proje ile hazırlandıklarını dile getiren Başkan Sarıcaoğlu, "Artık ilçemiz için umutlarımız ve hayallerimiz daha fazla. Birçok önemli hizmeti ilk hizmet dönemimizde gerçekleştirdik. 31 Mart'tan sonrası için hazırladığımız projelerimiz ise ilçemizin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınmasını sağlayacak. Sizlere söz verdiğimiz ve açıkladığımız tüm projelerimize hayat vermek onları gerçekleştirmek bizim sizlere namus ve şeref sözümüzdür. Bizler sizlere güveniyoruz. Oylarınızla bize desteğinizi çok güçlü bir şekilde verin ki bizlerde sizlere sözünü verdiğimiz hizmetlere de devletimizin de desteğini arkamıza alarak o kadar hızlı ulaşabilelim" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kavak Kaymakamı Recep Koşal da günümüzde kadınların yaşamın her alanında daha fazla yer almaları gerektiğini ifade ederek Başkan Sarıcaoğlu'nun bu anlamda güzel projeler ortaya koyduğunu söyledi. Kavaklı kadınlardan girişimci olarak iş hayatına da daha fazla atılmalarını isteyen Koşal, devletinde geliştirdiği projeler ve desteklerle her zaman kadınların yanında olduğunu kaydetti.

Gecede ayrıca ilçe girişimci kadınlarına ödül töreni yapıldı.

Kaynak: İHA