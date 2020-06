Başkan Say hizmetleri yerinde inceledi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüs salgını sonrası hız verilen belediye hizmetlerini yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

Sabah saatlerinde Şabaniye Mahallesi Çay Üstü mevkiinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen stabilize yol çalışmasını inceleyen Başkan Say, vatandaşlarla ve esnafla sosyal mesafeye uygun olarak sohbet etti. Beraberinde yardımcısı Ercan Karahan, Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya ile mahalleyi gezerek denetimlerde bulunan Başkan Say, çalışmaları yerinde incelemek ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ziyaretlerini aralıksız sürdürdü.

İncelemeleri esnasında çevrede bulunan mahalle sakinleriyle de sosyal mesafe kuralına uygun biçimde sohbet eden Başkan Say, korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir evlerinde olan vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Akabinde parklar, mesire alanları ve plajları inceleyen Başkan Say, eksiklerin giderilmesi için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Yapılan denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Say, yaz aylarının gelişi ve pandemi süreci sonrası normalleşmenin başlamasıyla birlikte hizmetlerinin de aralıksız sürdüğünü belirtti. Edremit Belediyesinin her alanda hizmetlerini yürüttüğünü vurgulayan Başkan Say, "Bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi inceleyerek yerinde gözlemledik. Yapılacak ve düzeltilecek olan hususlarda tespitlerde bulunduk. Yer yer vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, gerekli notlarımızı aldık. Aynı şekilde parklarda ve plajımızdaki eksiklikleri tespit ederek onların tamamlanması yönünde talimatlar verdik. Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunabilmek adına çalışıyoruz. Hayat standartlarının yükseltilmesi için en güzelini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA