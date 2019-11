Başkan Say projelerini açıkladı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda projelerini açıkladı.

Seyir Tepesinde kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında açıklamalarda bulundu. 6 aylık sürede insan odaklı bir hizmet anlayışı benimsediklerini, kültürel ve sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında, alt yapı ve üst yapı başta olmak üzere sosyal donatı alanları, park tadilatları ile sosyal ve sportif faaliyetlere destek verildiğini ifade eden Say, insani yardımlar noktasında da vatandaşların mağdur edilmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren 13 kilometre asfalt, 80 kilometre stabilize yol, 9 kilometre yeni yol açma, 20 bin metrekare asfalt-parke yama, 2 kilometre drenaj hattı, 5 okulun bakım onarımı ve 600 metre bordür-oluk yapımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Say, "23 bin adet yeni ağaç dikimi, 14 bin metrekare yeni çim alanı tesis ettik. 6,5 kilometre yeni basınçlı sulama suyu hattı tesis edilirken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında 20 bin metrekarelik alanda ilk kent ormanımızı oluşturduk. 2 adet yeni oyun grubu kurulumu gerçekleştirilirken, 235 bin metrekare çim biçimi ve gübreleme yapıldı. Bunun yanında 304 adet kamelya-oyun grubu ve bank onarımı, 30 bin metrekare alanda yeni bahçe toprağı serimi gerçekleştirildi. 22 çöp aracımız ile günlük 120 ton çöp, 5 ton hafriyat, moloz, enkaz ve gübre alınmış olup, 52 adet cami, okul ve ev temizliği yapılmıştır" dedi.

Belediyenin 5 yıllık stratejik planının tamamlandığını dile getiren Başkan Say, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temizlik hizmetlerimizde kullanılmak üzere; 1 adet vidanjör, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arazöz ve çöp konteyneri alımı için 400 bin TL nakdi yardım sağlanmıştır. Ayrıca eski ve yeni TOKİ yol ayrımında ışıklı kavşak düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında belediyemizin hizmet binasının tadilatı gerçekleştirilerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Temizlik garajımızı ve yeni ek binamızı yaparak Yüniplik'teki arazimize taşıdık. Düzenlediğimiz etkinliklerle 20 bin kişiye ayran aşı, balık, aşure dağıtımı yaparak yerel lezzetlerimizin tanıtımını sağladık. Sıfır atık bizim için çok önemli. 3 adet yeni atık getirme merkezi kurduk. 1 atık getirme aracı ile okullarda atık toplamaya başladık. Ambalaj atıkları için 2 yeni firma ile sözleşme imzaladık. 10 adet pota, 10 adet kafes, 200 iç mekan kutusu kurulumu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Edremit'in altyapı sorunu çözülüyor"

1972'de kurulan Edremit Belediyesinin o günden bugüne kadar devam eden altyapı sorununun çözüldüğü müjdesini veren Başkan Say, "Şu anda Ankara'da bu işin ihalesi yapılıyor. İnşallah yakın zamanda kazma vurup başlayacağız. Bu ihale ile birlikte inşallah Edremit'te altyapısı olmayan bir mahallemiz kalmayacak ve en önemlisi Van Gölü'nün korunması ile ilgili de adımları attık. İnşallah 2020 yılı içerisinde bunun da müjdesini vereceğiz. Yine Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de son hızla devam ediyor. Bu iki alt yapı yatırımı ile kirlenme miktarı yüzde 90'ı aşan bir oranda azalacaktır. Bu da Van'ımız için 30-40 yıllık devam eden bir sıkıntının çözüleceğinin bir müjdesidir. Bunun yanında yine yaklaşık 10 yıldır Van'ın kangreni haline dönüşen çevre yolu konusuna da müdahil olduk. Biz bu noktada hatırlatma ve ısrar etme hakkımızı kullandık. Çevre yolu çalışması, bir imar çalışmasına takılmıştı. 18. Maddeden kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı yaklaşık 10 yıldır bu sorun çözülemiyordu. Mart ayında ilçemizde misafir ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu noktada bize söz vermişti ve sözünde durdu. Çevre yolu imar planı olarak iki etabı Edremit, bir etabı ise İpekyolu ve Tuşba'dan geçen üç etaptan oluşan bir yer. İlk etabının hem imar planı hem de 18 uygulaması bitti. İkinci ve üçüncü etabın da imar planları bitti, 18 uygulamaları da yine bakanlığın sözü en geç yılbaşına kadar tamamlayıp göndermek. İnşallah yılbaşına kadar kağıt üzerindeki bu işler bittikten sonra çevre yolunun açılması ile ilgili bir engel kalmayacaktır. Biz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz ama hiçbir vatandaşımızın da kendi mülkiyet hakkını kullanırken, yüz binlerce vatandaşımızın mağduriyetine sebep olmaması lazım. Ben bu noktada tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Edremit ile YYÜ arası gemi ile ulaşım başlayacak"

Açıklamalarında yapacakları projelere de değinen Başkan Say, "Menua yürüyüş yolu projemiz var. Hem Şamran Kanalını ıslah etme hem de bunu turizme kazandırma adına böyle bir projemiz var. Bunu DAP İdaresi ile yürütüyoruz. Bununla birlikte bisiklet yolu, dinlenme noktaları, kamp alanlarından oluşan uzun soluklu bir proje olacak. Yine ilimizin ilk "Millet kıraathanesi'nin ihalesi yapıldı. Edremit Kent Meydanında yakın bir zamanda ilimizin ve ilçemizin ilk millet kıraathanesini hizmete açacağız. Üst katında da kadın ve çocuk merkezini kuruyoruz. Bu da ilimizin ve ilçemizin ilk kadın ve çocuk merkezi olacak. Bunun yanında Edremit limanını büyütüp hem yat limancılığını hem de balıkçılığını geliştirecek projeler yapıyoruz. Ulaşım olarak Edremit'i Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlamayı düşünüyoruz. Bu birkaç boyutu olan ve birkaç kurumu ilgilendiren bir proje. Şehrin iki yakasını hem trafiği rahatlatmak anlamında hem de çok zevkli ve kısa süren bir yolculukla insanlarımızı üniversiteden, Tuşba'dan Edremit'e taşıma projesidir" ifadelerinin kullandı.

"Dr. Miyazaki'nin ismi Edremit'te yaşatılacak"

Van depreminde hayatını kaybeden Japon Miyazaki ismini Edremit'te oluşturacakları parkta yaşatacaklarını vurgulayan Say, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İpekyolu arasında yer alan ve atıl durumda olan alanı park haline getireceğiz ve ismini de Dr. Miyazaki koyacağız. İnşallah bahar ayında yapacağımız açılışta Dr. Miyazaki'nin ailesi ve Japon Büyükelçisi yer alacaktır" dedi.

Van'da bir spor köyü oluşturacaklarının da altını çizen Başkan Say, konuşmasına şöyle devam etti:

"1700 rakımda olan Van'da bölgedeki hatta ülkemizdeki spor takımlarını kaldırabilecek kapasitede bir spor köyü oluşturma projemiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve DAKA ile birlikte yürüttüğümüz bir proje olacak. İnanıyorum ki bu proje ile büyük takımların ilimizde kamp kurmalarını sağlayacak ve spor turizmini de böylece sağlamış olacağız."

Soru cevap ile devam eden toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA